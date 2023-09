Petro ante la ONU insta al mundo a reformar el sistema financiero mundial

Ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Gustavo Petro insistió en su propuesta de reformar el sistema financiero internacional y con ello avanzar en lo que ha llamado un nuevo 'Plan Marshall' por los objetivos del desarrollo sostenible, la justicia social y ambiental en el planeta.

"Es la democracia, no los autoritarismos que cada vez se parecen más a los nazis. Es la democracia mundial, es el planificar, es la potencia de los estados, esta vez encarados no frente a la guerra sino hacia los planes de vida. Planificar la transición hacia la economía descarbonizada y financiarla. La economía descarbonizada será, no lo dudo, una economía más humana y justa", dijo el mandatario.

Agregó en su intervención que el presidente de Colombia "les propone reformar el sistema financiero mundial, el FMI, la banca multilateral y guiar los fondos del capital privado".

Dijo además que si se reduce la deuda de todos los países, "pagándoles a los dueños de la deuda sus acreencias, con una emisión del FMI de Derechos Especiales de Giro, habrá un descenso de la deuda pública mundial y un incremento real de los presupuestos y fondos públicos. Así podremos financiar el plan Marshall por los objetivos del desarrollo sostenible, la justicia social y ambiental en el planeta, el Plan para superar, mitigando y adaptando, la crisis climática que es la crisis de la vida".

Política antidrogas

El jefe de Estado también expuso ante el pleno de las Naciones Unidas su propuesta para la nueva política antidrogas en el mundo, teniendo como base el fracaso de 50 años de guerra contra este flagelo.

"Querían una guerra contra las drogas de la juventud rebelde que se opuso a la guerra del Vietnam: la marihuana y el LSD de los hippies y terminaron por conducir a su sociedad a la droga del neoliberalismo y la competencia, la droga del yuppie de Manhattan", añadió.

Recalcó que "sembraron injusticias, señores, la peor de todas condenar a la humanidad a la guerra" y que por eso "hoy el balance de la justicia social en el mundo es tan malo. El problema es que este no era un asunto de socialistas, de progresistas, sino que era un asunto en donde se iba el tiempo de la vida en el planeta".

También se refirió al fin de la guerra en el mundo. "Se olvidaron que, a nuestros países, los invadieron varias veces, los mismos que hoy hablan de luchar contra invasiones. Se olvidaron que, por petróleo, invadieron a Irak, a Siria, a Libia. Se olvidaron que las mismas razones que se expresan para defender a Zelensky son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina", dijo Petro.