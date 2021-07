Petro apoyaría intención política de Margarita Rosa de Francisco

¿Margarita Rosa había dicho que hará política?

Cabe recordar que esta no es la primera vez que a Margarita Rosa de Francisco se lee atribuye una intención de querer participar en política, además, tampoco es nuevo que Gustavo Petro manifieste su interés en contar con el apoyo de De Francisco desde un escenario político.

En el marco de un evento realizado hace un par de meses, la escritora fue la encargada de presentar la nueva plataforma política lanzada por sectores de izquierda denominada 'Pacto Histórico'. En dicho espacio ella leyó el el manifiesto de la unión de diferentes fuerzas políticas de izquierda, explicando que se busca llegar al Congreso de la República con 55 senadores y 86 representantes a la Cámara de todos los sectores de centro-izquierda.

Para ese momento la prensa y usuarios en redes sociales comenzaron a lanzar cuestionamientos sobre el interés de Margarita Rosa de Francisco en participar en política, por lo que la actriz emitió un trino asegurando que la política solo le interesa como "ciudadana común y corriente, además indicó que tenía el objetivo de lograr un cargo público.

“Les aclaro a los medios que lean esto: la política solo me interesa como ciudadana común y corriente. No quiero cargos públicos. No estoy capacitada para eso. Por favor, no se imaginen más esa ridiculez. Ya lo he dicho y lo seguiré repitiendo. Quiero ser estudiante. Nada más”, aclaró la actriz y presentadora en su cuenta de Twitter.