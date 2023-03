Petro arremete contra Acuerdo de Paz firmando en Gobierno Santos: abre la puerta a modificarlo

En su visita a Medellín, el presidente Gustavo Petro arremetió contra el Acuerdo de Paz firmado en el Gobierno Santos. Dijo que se firmó “incompleto” y sin la posibilidad de hablar del modelo económico.

“En el Gobierno Santos, cuando se hizo la reunión, el proceso con las Farc, el mismo Santos habló en alguna ocasión públicamente de poner unas rayas rojas, dijo él, tenían que ver con el modelo económico”, dijo el presidente Gustavo Petro.

Dijo que cuando se estudia el Acuerdo de Paz, “allí, sí uno quisiera ponerlo como una ilusión realizada, ¿qué sería de la sociedad colombiana si todos los puntos allí escritos se volvieran realidad?”, se preguntó el Presidente.

Recalcó que ese ejercicio daría una sociedad rural, “un romanticismo”. Criticó que esa “sociedad rural no está escrita en los Acuerdos, la palabra conocimiento, saber, la palabra Universidad, por lo menos en lo que nosotros estudiamos, no está escrita la palabra industrialización”.

En su fuerte crítica, el mandatario reiteró que mirar atrás sería mirar una perspectiva histórica, “en mi opinión, indudablemente, se queda incompleto, eso no significa que no se cumpla el Acuerdo”.

En su visita a la ciudad de Medellín, Petro dijo que el Acuerdo final con las FARC plantea una instancia creada en su momento que posibilita su transformación, “que a mí me gustaría que se convocara para mirar los temas que no se introdujeron, más en una perspectiva de diálogo con la sociedad”.

“¿Qué no se introdujo?”, se preguntó el presidente Petro: no se puede tener un mundo rural equitativo, relativamente avanzado, sin conocimiento, sin industrialización, “entonces sí había que hablar del modelo económico, era un error no hacerlo”.