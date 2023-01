Petro arremete contra comisiones de servicios: ¿Para qué sirven si niños mueren por falta de agua?

El presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar este lunes el papel que tienen las comisiones reguladoras de servicios públicos en el país, principalmente por la disponibilidad del agua potable para regiones como La Guajira y el Chocó.

las nuevas críticas se dieron en medio de la posesión de Ruth Quevedo como nueva integrante de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA),

“La muerte de los niños en La Guajira se debe a que no tienen agua potable. Y, entonces, la pregunta es: ¿Para qué sirven las comisiones reguladoras?, si aún hoy en Chocó, Nariño, Cauca siguen muriendo niños porque no hay agua potable”, se preguntó el mandatario.

Agregó que “tendríamos un balance agridulce, la normatividad colombiana no ha logrado que un derecho que es fundamental, el derecho al agua, se garantice en Colombia”, dijo y añadió “si no hay derecho al agua, no hay vida”.

Petro dejó de presente que, tanto en el tema del aseo como del agua, “hemos tenido tensiones políticas y un debate que, en un Gobierno del Cambio tiene que tramitarse de tal manera que, garanticemos la vida, a través de derecho al agua potable”.

Creación del programa ‘Colombia Basura Cero’

El jefe de Estado también anunció la creación del programa "Colombia Basura Cero" con el cual se busca "reducir sustancial y progresivamente los servicios de aseo tradicionales que llevan residuos a rellenos sanitarios".

A lo anterior, el presidente dijo que “esos temas deben ser discutidos en la comisión reguladora (CRA)” y le pidió a la nueva funcionaria que estos temas se “lleven, no solamente a discutir, si no que le presenten al presidente, las resoluciones que firmaré, para que en Colombia se establezca, como un programa obligatorio para todos los municipios de Colombia, basura cero”.

Dijo, además , que haciendo memoria de sus políticas en su paso por la alcaldía de Bogotá, los recicladores deben ser remunerados en todo Colombia.

”Que remunere de verdad a los recicladores tradicionales, en todos los rincones de Colombia y que disminuya, sustancialmente, los servicios de aseo tradicional que llevan residuos a puntos de cielo abierto, que se denominan rellenos sanitarios”, recalcó Petro.