Petro arremete contra gobernador del Meta: "no tiene por qué meterse en mi definición de gabinete"

En una dura respuesta al gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, el presidente Gustavo Petro señaló que el mandatario regional no tiene “por qué meterse en la definición del gabinete nacional”, esto tras la petición de varios gobernadores de cambiar al ministro del Interior.

"Yo no me meto en la definición del gabinete del Meta, el gobernador del Meta no tiene porque meterse en mi definición del gabinete nacional", dijo Petro en su cuenta de X.

La polémica se centra en la petición que hicieron varios gobernadores este miércoles al Jefe de Estado, para cambiar al ministro Luis Fernando Velasco, por las polémicas declaraciones en el Congreso.

Cabe mencionar que el ministro llamó “hipócritas” a los mandatarios locales por solicitar mayor seguridad en sus departamentos, en medio de los llamados de entidades como la Registraduría, para blindar las elecciones locales de octubre.

“Dejemos de ser hipócritas. En este país quienes estamos en la actividad política tenemos nuestro corazoncito, y cada uno de nosotros empujará para algún lado. Le pido a los gobernadores que el tema de la seguridad más que un tema electoral, sea un tema de debate nacional pausado", dijo Velasco en las últimas horas.

Inmediatamente, la Federación Nacional de Departamentos respondió al Gobierno enviando un contundente mensaje al presidente Gustavo Petro: "pensar en cambiar al ministro del Interior por la “desconexión” que hay con las regiones".

“Nos preocupa que el ministro del Interior, entidad responsable de liderar la gestión política del Gobierno para la protección de los derechos y el diálogo social, esté en cabeza de un ministro que desconozca las realidades territoriales, que desvirtúe el clamor de las regiones y que no sea un articulador efectivo para la garantía de la democracia y la seguridad”, señaló en un comunicado ese gremio.