Petro arremete contra los medios y la libertad de prensa desde la Plaza de Bolívar

Desde la Plaza de Bolívar y ante la multitud que convocó a las calles, el presidente Gustavo Petro lanzó dardos contra la prensa en medio de las revelaciones que han hecho algunos medios de comunicación sobre las interceptaciones a la ex niñera del hijo de Laura Sarabia.

"Aquí hemos visto una prensa que odia a la vicepresidenta por su color de piel", indicó Petro. Dijo además que hay un "pueblo colombiano quiere una Colombia que retroceda la esclavitud y que se oye a la gente solo porque tiene la piel negra".

"¿Qué quiere Colombia?", se preguntó el mandatario, quien estaba en compañía de la vicepresidenta Francia Márquez y buena parte de su gabinete ministerial. Reiteró que hay una parte de la sociedad que quiere que al indígena "se le lleve preso otra vez al cepo y a las cadenas ¿O que el indígena pueda gobernar también a Colombia?".

Dijo también que "nos sacaron unas encuestas mentirosas. Sepan que el Gobierno sabe que las encuestas son mentirosas. Las encuestas de verdad, nos dicen que aún somos la mayoría popular de Colombia".

En referencia nuevamente a los medios, puntualmente sobre la revista Semana, el Jefe de Estado dijo: “acaban de allanar otras oficinas de la presidencia. SEMANA ordena y el CTI obedece”.

Al intervenir en la Marcha Nacional de Apoyo a las Reformas Sociales, el presidente Gustavo Petro reiteró este miércoles que su Gobierno no intercepta comunicaciones y que su compromiso y responsabilidad está con la garantía de los derechos de los colombianos y colombianas.



“Nos han acusado, han dicho, casi que sin ética, que nosotros chuzamos teléfonos. Acaban de allanar otras oficinas de la Presidencia. Abrimos las puertas, no tenemos nada que ocultar. Allá entraron y allá vieron las arañas y hasta las telarañas de unas oficinas que ni nosotros pusimos, sino los gobiernos de Santos y de Duque. No encontraron ni una sola máquina de interceptación, porque este Gobierno no intercepta a nadie; no mientan”, afirmó Petro.