El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este sábado que Panam Sports "se burló" de su país al retirar a Barranquilla la sede de los Juegos Panamericanos de 2027 porque lo hizo antes de que se cumpliera el plazo para que Colombia pudiera pagar.



"Ellos se burlaron de nosotros porque el acuerdo con la ministra saliente que hicieron fue que hasta el 30 de enero había plazo para hacer esos pagos. Ellos por lo menos 15 días antes de cumplirse esa fecha, suspendieron a Barranquilla; fue una burla por dinero", apuntó Petro, en declaraciones desde Múnich, donde participó el viernes en la Conferencia de Seguridad.

Astrid Bibiana Rodríguez envió el jueves una carta a Petro presentando su renuncia como ministra de Deporte, después de que en enero Panam Sports retirase a Barranquilla, capital del departamento del Atlántico (Caribe colombiano), la sede de los Panamericanos por no cumplir con dos pagos de 4 millones de dólares cada uno por los derechos de organización, de lo cual los críticos del Gobierno responsabilizan a la ministra.



Según Petro, la responsabilidad no fue de la ministra, sino de un funcionario del Ministerio, del que no dio nombre, que no hizo dichos pagos a tiempo, pero también culpó a la organización por no respetar los plazos.



"La responsabilidad no es exclusiva de un funcionario del Ministerio de Deporte como tampoco de los funcionarios del gobierno anterior que también olvidaron hacer una serie de pasos que había que dar. Sino que hay una burla sobre Colombia y la burla tiene que ver con cuestiones de dinero", dijo este sábado Petro, quien añadió que decidirá el reemplazo de Rodríguez cuando vuelva a Bogotá.



Al presidente Petro y a Rodríguez se les achaca no haber hecho las gestiones adecuadas para que Panam Sports mantuviera la sede para Colombia de los Panamericanos.

La Alcaldía de Barranquilla hizo un primer pago por más de 2 millones de dólares, pero el Gobierno -primero el del entonces presidente Iván Duque (2018-2022) y ahora el de Petro- se vienen retrasando más de un año y medio en los otros pagos, que tendrían que haber sido completados en enero pasado.



Por los incumplimientos del contrato, Panam Sports anunció que las competiciones ahora se realizarán en Asunción o Lima, las nuevas candidatas.