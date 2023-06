Petro asegura que respetará la independencia de la Corte Suprema y las decisiones del poder judicial

El presidente Gustavo Petro, informó que no va a interferir en las decisiones del poder judicial y respetará la independencia de la Corte Suprema de Justicia. Así lo manifestó al posesionar a Carlos Solórzano como nuevo magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte.

De acuerdo con el mandatario, el gobierno no intervendrá en alguna sentencia que tome el magistrado o el poder judicial, catalogándolo como un principio y cumpliendo con la decisión de sus electores, pero que sí podría establecer algunas diferencias frente a unas decisiones.

"Como lo he repetido una y otra vez, desde el Ejecutivo no esperen que vayamos a incidir en sentencias, no vamos a presionar al poder judicial. En general, para nosotros la independencia del poder judicial es un principio, así lo dijimos en la campaña electoral, por eso votó el pueblo. Luego es un mandato popular", sostuvo.