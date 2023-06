Petro critica al Congreso por “no discutir” la reforma laboral y dice que la volverá a presentar

“Dicen que somos comunistas y que estamos construyendo un comunismo en Colombia las voces de la extrema derecha, por que hay una persona negra de vicepresidente, según eso toda África debe ser comunista. Les parece absolutamente deslesnable que personas que consideraban inferiores sin serlo (…) pudiéramos gobernar a Colombia”, señaló.

Así mismo, se refirió a las marchas realizadas el 20 de junio promovidas por la oposición asegurando que “no salió la obrera, no salió la señora de los tintos, no salió la enfermera, no salió el hombre que pega los ladrillos; salió una clase media alta a decir fuera Petro, no queremos sus ideas, exacto como salieron en 1851 con armas en la mano a decir que no querían que se les quitara la propiedad privada que eran los seres humanos a los cuales llamaban esclavos”.