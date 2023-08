Petro cumple su primer año en el Gobierno: ¿Se ha cumplido el programa propuesto en campaña?

El presidente Gustavo Petro cumple su primer año en la Casa de Nariño, siendo el primer primer Gobierno de izquierda en el país aquí algunas promesas de campaña que se hicieron y se cumplieron y otras que aún están proceso de consolidarse.

Ministerio de la Igualdad: En campaña, el entonces candidato Gustavo Petro anunció que su Gobierno trabajaría en una nueva cartera para hacerle frente a las desigualdades de las mujeres, la juventud y minorías. Esa promesa se cumplió, el Congreso le dio el aval a la propuesta del ejecutivo y la cartera estará a cargo de la vicepresidenta, Francia Márquez. La cartera tendrá seis viceministerios.

"Salud para la vida y no para el negocio": El Gobierno empezó su mandato con tres grandes propuestas en materia de legislación y era la aprobación de las reformas laboral, pensional y de salud, ésta última le representó la salida de Carolina Corcho del Gobierno y el rompimiento de la coalición del Gobierno por los pocos consensos a los que se llegó con los partidos políticos.

En cuanto a las dos reformas restantes: la laboral se hundió en el Congreso al no lograr si quiera el primer debate de manos del ministerio de Trabajo y la pensional ya se encuentra radicada, sin embargo, no se ha avanzado en la discusión porque la ponencia no se ha concretado.

"Ordenaremos el territorio alrededor del agua": El Plan nacional de desarrollo de Colombia 2023-2027 tiene contemplada una inversión de 1.154 billones de pesos, alrededor de USD248.000 millones, la propuesta se sancionó cuando habían pasado nueve meses desde el inicio del Gobierno.

La propuesta está fundamentada en el ordenamiento del territorio alrededor del agua; seguridad humana y justicia social; derecho humano a la alimentación; transformación productiva, internacionalización y acción climática y convergencia regional.

"Democratizar la tierra fértil": Este punto del programa de Petro se fundamenta en la puesta en marcha de la Reforma Agraria y Rural, sin embargo, la propuesta apenas alcanza una ejecución de 25.700 hectáreas compradas, de las de los 1,6 millones de tierras ofertadas, eso significa que apenas el 1,6% de la tierra ofertada ha pasado a manos de campesinos, tal como lo prometió el Gobierno, de acuerdo al mismo ministerio de Agricultura.

“Se han comprado 25.700 hectáreas de tierras y tenemos proyectado de aquí a agosto adquirir cerca de 40.000 hectáreas adicionales", dijo a medios Jhenifer Mojica, ministra de Agricultura.

Lucha frontal contra el hambre por la vida: "En Colombia no morirán niños de hambre", promedió Petro en campaña: A abril de 2023 habían muerto 18 niños en La Guajira por desnutrición, siendo la falta de agua potable y condiciones dignas de alimentación los grandes retos que apenas ha empezado a afrontar el Gobierno con la declaratoria de emergencia económica y social.