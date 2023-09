Petro defiende repetición de discursos en espacios de alocución presidencial

La Presidencia de la República ha tomado como regla repetir discursos de región o en el exterior del presidente Gustavo Petro, en el espacio que históricamente se han usado para trasmitir alocuciones presidenciales, un hecho que el mismo mandatario defendió.

En el exterior, Petro ha hecho importantes pronunciamientos como el que dio en el pleno de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, el cual se retrasmitió en el espacio de alocución presidencial a las 7 p.m. como un mecanismo para repetir en 'horario triple AAA' lo que sale de la Casa de Nariño.

Según ha conocido RCN Radio, ese mecanismo se usa "porque el presidente considera importante que los colombianos tengan presente sus pronunciamientos más importantes", dejando claro que será repetitivo esa herramienta.

La más reciente retrasmisión de uno de los discursos de Petro en región fue el que dio en Carmen de Bolívar, y en el que se fue de lanza en ristre contra empresas como Argos o medios de comunicación como El Colombiano de Antioquia.

“Dicen que esto no se debe transmitir en la televisión nacional, porque estoy en un sitio donde ocurrió una masacre y no en el palacio, y no tengo corbata y me rodean humildes campesinos y mis palabras me salen del corazón y de la razón”, dijo el mandatario en su cuenta de X, defendiendo la retrasmisión en el espacio de alocución presidencial.

Agregó que “Hagámosle un RT !Que Carajo!”, en referencia a que se debe seguir con la medida de usar la tradicional alocución de las 7:00 p.m., como un espacio de caja de resonancia de sus apariciones públicas.