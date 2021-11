Petro dice que no presentará listas al Congreso si Colombia Humana no entra al Pacto Histórico

Al referirse al análisis que el Consejo Nacional Electoral (CNE) realiza para determinar si Colombia Humana puede presentarse a las elecciones del Congreso dentro del Pacto Histórico por haber superado el 15% del umbral permitido por la Constitución, el senador y líder de ese partido Gustavo Petro dio a conocer que de tomarse esa decisión, no presentaría listas al Congreso pero sí avalaría su candidatura presidencial.

De acuerdo con Petro “ lo que quiere hacer un sector, todavía no sabemos si mayoritario, por sugerencia de un subregistrador es hacer valer la votación que tuvimos en presidencia en segunda vuelta como si hubiera sido la parlamentaria y nos prohibirían participar en Coalición, si es una cosa tan arbitraria como esa se provoca, que sería como una reacción vengativa al hecho que la Corte Constitucional lo puso en evidencia (...) ¿Qué pasaría ahí?, Colombia Humana no avalará listas para el Congreso, y nos mantenemos en presidencia, me puedo avalar yo”, dijo.

Actualmente, la Constitución Nacional establece que “solo los partidos minoritarios, es decir, los que hayan obtenido menos del 15% de la votación total en las pasadas elecciones, pueden presentar listas de coalición a las corporaciones públicas".

La sentencia de la Corte Constitucional, que ordenó entregarle la personería jurídica a Colombia Humana, estableció que los más de ocho millones de votos que obtuvo Gustavo Petro en los pasados comicios deben sumársele a ese partido para que pueda tener vida jurídica y, si ello ocurre, dicha votación representaría más del 40% de los sufragios totales.

Por otra parte, el precandidato se refirió al ingreso del líder cristiano Alfredo Saade al Pacto histórico, asegurando que la colectividad no es homogénea y en que en ella convergen todas las ideas y libertades de culto.

“Nadie puede en el Pacto Histórico decir que no entra un señor o una señora porque es evangélico o católico, eso no se puede, eso sí es romper los principios del pacto”, dijo Petro.

El ingreso de Saade ha provocado molestia dentro de la colectividad al recordar que se ha negado a derechos o ideas progresistas como el aborto y el matrimonio igualitario.

Finalmente, fijó sus posturas sobre el aborto justificando que “yo no soy pro aborto, por lo menos no es lo que yo quiero ser (...), lo que se debe buscar es que la mujer decida y que la sociedad sea cero aborto, esto con buenas políticas para lograr ese objetivo”, puntualizó.