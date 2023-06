Petro dice que podría considerar al Grupo Aval como aliado en la transición energética

El empresario, en otra entrevista, se mostró de acuerdo con lo que planteó hace unos meses el director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, en el sentido de que si bien la idea es "depender menos del petróleo y de minerales como el carbón", esos cambios se deben hacer de forma gradual y "avanzar, pero con cierto realismo. El proceso tiene que ser lento". "Creo que con eso queda dicho todo", dijo Sarmiento Gutiérrez a 'El Tiempo'.

El presidente del Grupo Aval, asimismo, detalló el panorama que tiene con la transición, específicamente con Promigas, y lo que se viene con la exploración: "Nosotros estamos en transporte y distribución de gas, no en extracción. Entonces, realmente no tenemos ningún contrato de exploración ni extracción. En ese sentido, no nos afecta", añadió a 'Semana'.

"Lo que sí estamos haciendo es trabajar –lo más rápido que podemos– en energías limpias y en energías alternativas para que, cuando se dé ese momento, uno pueda dar otro paso y reemplazar ese segmento con nuevos negocios", precisó.