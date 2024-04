Petro dice que seguirá dialogando "sin ser ingenuo", tras marchas de oposición

El presidente Gustavo Petro se refirió a las marchas convocadas por la oposición, señalando en primer lugar que buscará dialogar "sin ser ingenuos", apenas horas después de terminar una reunión de comité político en la Casa de Nariño.

"Así que abrir como hasta ahora hemos hecho, diálogos, es algo que seguiremos haciendo sin ser ingenuos. Una enorme olla de corrupción no se aguanta el Gobierno y quiere romper el pacto democrático. El Gobierno debe ejecutar más y comunicar, hablar mucho más en las regiones y dialogar con la clase media", dijo en su cuenta de X.

El mandatario aprovechó para defender las reformas que hacen trámite en el Congreso: "Si proponemos organizar el sistema pensional para que tres millones de viejos de hoy reciban un bono pensional digno, no le estamos quitando ni la pensión a las personas que la tienen, ni como escuché a muchas personas engañadas decir, que les estamos quitando su ahorro pensional".

También dijo que "sacan marchas a viejos con pensión para gritar que le vamos a robar su pensión actual, cuando buscamos que como él, otro sin pensión tenga un bono. O en el caso de la salud, estamos en el puesto 81 de sistemas de salud en el mundo".

Frente a la reforma a la salud, Petro dijo que "la mitad de Colombia no tiene acceso a puestos de salud y hospitales dignos. Nuestra propuesta busca que el sistema preventivo lleve a la salud a todo el territorio. No quitamos las EPS para eso, pero cambiamos los giros del dinero público. Si no, el dinero saldrá a lugares oscuros y no llevará el servicio y el derecho a la gente".

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, señaló que el mensaje político enviado por los ciudadanos que marcharon contra el Gobierno debe ser atendido y escuchado.

”Hay un mensaje político y el mensaje político tiene que ser escuchado con respeto. O sea, pasar por encima del mensaje político sería una torpeza. Hay que escuchar a los que marcharon, también hay que escuchar a los que no marcharon, ya sea porque no están de acuerdo con la marcha o porque estando de acuerdo no pudieron marchar”, dijo.

Tras las movilizaciones, el presidente Gustavo Petro convocó a un comité político en la Casa de Nariño para analizar los efectos de las marchas.

Velasco, quien asistió al encuentro, dijo que “hay que escuchar a Colombia y los colombianos tenemos que escucharnos todos”.