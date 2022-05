Aunque las elecciones presidenciales aún no se han llevado a cabo en el país, el senador y candidato Gustavo Petro ya comenzó a moverse con el ánimo de lograr una bancada mayoritaria en el Congreso desde el próximo período legislativo que comienza el 20 de julio.

En este momento, fuerzas políticas como el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido de la U y los movimientos cristianos, están apoyando la candidatura de Federico Gutiérrez y todos ellos suman más de 60 miembros en el Senado.

Las corrientes de izquierda, encabezadas por el Pacto Histórico, los verdes, la coalición Centro Esperanza, Comunes, entre otros alternativos, apenas suman un poco más de 40 senadores, con lo cual no les alcanzaría para impulsar reformas en el Congreso.

Sin embargo, fuentes de la campaña informaron a RCN Radio que el candidato Gustavo Petro emprendió desde ya una estrategia encaminada a conseguir esas mayorías que se necesitarían para sacar su agenda legislativa.

Dicha estrategia, según cuentan algunos sectores, se basaría en ‘voltear’ o convencer a algunos congresistas, especialmente del Partido Liberal y del Partido de la U, para que se unan y así conseguir gobernabilidad en caso de ser elegido presidente de la República. La idea que tiene Petro, en un eventual gobierno suyo, sería tener de su lado como mínimo a cuatro partidos: el Pacto Histórico, los verdes, los liberales y ‘la U’ en la Cámara y el Senado.

Incluso, el candidato ya lo da como un hecho y habla como si estuviera logrando ese propósito. “Nosotros tuvimos la elección de la bancada mayoritaria y nos acercamos a mayorías en la Cámara y en el Senado”, indicó el aspirante presidencial.

“Hay que constituir una mayoría parlamentaria favorable al cambio, esa es una tarea que está en plena construcción y que no es difícil; antes nadie daba un peso por esa idea, yo nunca en 20 años pude estar en algo que pudieran llamar mayorías parlamentarias, siempre guardé la independencia respecto a los gobiernos y por lo tanto siempre nos quedamos en minoría”, sostuvo.

El candidato del Pacto Histórico dijo que está a punto de conseguir las mayorías que se necesitan para impulsar los proyectos de ley en el Congreso.

“Pero, esta vez es altamente probable que podamos construir una bancada de mayorías y un Gobierno con mayorías en el Congreso y eso implica una agenda de reformas, no solo para la sociedad, sino también para el mismo Congreso. Que se pueda generalizar como norma legal las listas cerradas, cremalleras, que es lo único que permite que la mitad de las curules sean de mujeres y me parece que eso es un avance en la medida en que la política empiece a ser tramitada por colectividades y no por familias o individuos que tienen su voz y su liderazgo”, explicó.

Para nadie es un secreto que muchos congresistas, especialmente en la Cámara de Representantes, no tendrían problema con voltearse para apoyar al gobierno de turno y más cuando todos saben que en 2023 habrá nuevamente elecciones de alcaldes y gobernadores, y todos necesitarán del respaldo y la burocracia que puede darles el presidente de la República para obtener buenos resultados en las urnas.