“Mi llamado, como presidente de Colombia, es que profundicemos el camino del futuro, no hay marcha atrás, no podemos volver al petróleo, al carbón, no podemos volver al gas, como las materias de la riqueza suramericana, nuestra riqueza es otra, nuestra riqueza es el conocimiento, nuestra diversidad, nuestro enorme potencial de energías limpias”, sostuvo.