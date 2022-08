El Gobierno Nacional puso punto final a una polémica que se ha generado en los últimos días con respecto a una regulación de las drogas, para lo cual ya se han ido radicando algunos proyectos de ley en el Congreso.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que en ningún momento se ha pensado en la legalización de la cocaína u otro tipo de sustancias.

El funcionario del Gobierno aseguró que lo que hasta el momento se ha planteado es brindar salidas jurídicas distintas para los consumidores y los cultivadores de coca.

“Claramente no, no se va a legalizar la cocaína, si ha habido alguna información que se haya entendido en ese sentido, hay que aclararlo, no se va a legalizar la cocaína en este Gobierno”, aclaró Osuna.

Y dijo: “Se va a intentar centrar la persecución, el aparato de policía y jueces del Estado en las estructuras de narcotráfico, de mafias y lavado de activos y se va enfocar hacia la salud pública y a la supervivencia economía para los consumidores y los campesinos cultivadores”.

El ministro Néstor Osuna afirmó que se ha malinterpretado la nueva política de lucha contra las drogas que está planteando el Gobierno Nacional, que sí incluye la regulación frente al uso medicina de algunos cultivos.

“Puede que haya habido algún ruido, algún malentendido, pero quiero aclararlo con vehemencia que no se va a legalizar la cocaína. Se puede regular la hoja de coca, el cultivo de cannabis para algunos usos con una regulación estricta, pero esa regulación debe darles a los campesinos una salida de supervivencia económica distinta, tenemos que diseñar una política para que progresivamente tengan una solución”, afirmó.

En el Congreso de la República algunos sectores políticos han venido impulsando la idea para que, vía proyecto de ley, se pueda plantear una nueva regulación de la droga en cuanto al uso adulto de la marihuana y la cocaína.