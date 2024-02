"Sé del terremoto que causa el que la Corte Suprema tenga ante sí una terna de mujeres decentes. Saben ellos que no he abogado por ninguna y que ninguna me conoce personalmente o ha estado conmigo en actividades ni en mi vida personal ni en mi vida política", dijo.

Finalmente, el presidente llamó a la movilización ciudadana, afirmando que su objetivo es evitar la manipulación del voto ciudadano y restablecer la decencia, la verdad y el poder del pueblo en la democracia.

"La movilización general de la ciudadanía de la que he hablado tiene como objetivo no permitir la burla del voto ciudadano con maniobras politiqueras de corruptos ni permitir que hayan [sic] burlas a la democracia. La movilización general de la ciudadanía no solo debe impedir un golpe a la democracia, la movilización nacional ciudadana es para restablecer la decencia, la verdad y el poder de la misma gente", concluyó.