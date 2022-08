Petro explicó el porqué dejó plantados a militares: ¿problema estomacal?

Este martes se desató una gran polémica por cuenta de la ausencia del presidente Gustavo Petro en la ceremonia de reconocimiento de tropas que se realizaría en la Escuela José María Córdova.

En su momento, desde el equipo de comunicaciones del mandatario se dio a conocer que no podría cumplir con la cita debido a "reuniones urgentes de Gobierno" que debía adelantar, según circuló entre medios de comunicación. La situación generó gran molestia dado que los opositores de Petro consideraron esto una muestra de la falta de respeto que tiene Petro hacia la fuerza pública, mientras muestras una actitud condescendiente con algunos grupos criminales.

No obstante, este miércoles Petro habló con Noticias RCN y explicó la razón por la cual no asistió al reconocimiento de tropas de las Fuerzas Militares. Desde Villavicencio, el mandatario aseguró que se encontraba indispuesto de salud y que por “un dolor de estómago” no pudo asistir a la ceremonia.

A quienes reconocería este martes el presidente serían los militares a quienes nombró el pasado 12 de agosto como su nueva cúpula militar, compuesta por el general Helder Giraldo como comandante de las Fuerzas Militares; general Luis Mauricio Ospina, en el Ejército; general Luis Carlos Córdoba, en la Fuerza Aérea; vicealmirante Francisco Cubides, como jefe de la Armada, y el general Henry Armando Sanabria, como director de la Policía.

Sobre este evento de reconocimiento, la Presidencia de la República dio a conocer que fue pospuesto para este fin de semana, en donde se espera la presencia de más de 1.000 militares.