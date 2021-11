Petro habla de aborto tras polémica adhesión del líder cristiano Alfredo Saade al Pacto Histórico

En medio del llamado que le han hecho mujeres del Pacto Histórico para que aclare y explique bajo qué condiciones llega o ingresa el líder cristiano Alfredo Saade a esa colectividad, el senador y precandidato presidencial Gustavo Petro indicó que "la palabra pro aborto que ponen en los debates públicos, yo no sé si haya persona pro aborto, no es por lo menos lo que yo quiero ser, yo no soy pro aborto”.

Agregó que “tampoco considero que el hombre deba decidir por la mujer el tema, el cuerpo de la mujer es decisión de la mujer y no del hombre que invade la decisión de la mujer”. Tampoco creo, son mis opiniones personales, que la prohibición y la penalización o sea la criminalización de la mujer sea el camino para que la sociedad deje de abortar, eso solo lleva a la muerte de muchas mujeres jóvenes”.

Petro también cuestionó: "¿Cuántos hombres están siendo juzgados hoy por la justicia colombiana por abuso sexual contra la mujer y cuántas mujeres están siendo juzgadas hoy por abortar?, la respuesta que tengo es que son muchas más las mujeres, es decir, la criminalización de la mujer ha vuelto machista el sistema judicial colombiano”.

Para el precandidato al igual que Saade, según él, la solución es llevar “a una sociedad o que llegue a ser aborto cero (...) con decisiones mismas de la mujer, con educación, prevención sexual, apertura de oportunidades igualdad de la mujer y del hombre, empoderamiento de la mujer, en perspectiva una sociedad que abra las puertas a la educación e igualdad de género debe ir observando cómo sus estadísticas de aborto disminuyen año tras año”.

“El camino para llegar a una sociedad aborto cero no es el camino de los que hoy pregonan meter a las mujeres a la cárcel por aborto, eso es lo contrario, ese camino solo lleva a que la sociedad solo aborte más y se muera más en el aborto, son movimiento pro muerte los que generan ese tipo de objetivos”, añadió.

Sobre el ingreso de Saade indicó que la colectividad no es homogénea y que en ella convergen todas las ideas y libertades de culto.

“Nadie puede en el pacto histórico decir que no entra un señor o una señora porque es evangélicoo católico, eso no se puede, eso sí es romper los principios del pacto”, puntualizó Petro.

