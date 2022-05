Petro hace circular de nuevo versión sobre posible aplazamiento de elecciones

A su turno, el propio candidato Gustavo Petro secundó este llamado, diciendo que la justicia debe estar lista ante un posible hecho de esta naturaleza.

“Me uno a la voz del senador Luis Fernando Velasco. Juntemos voces pidiendo a la justicia colombiana estar lista por si los delirantes quieren desestabilizar el país aplazando las elecciones. Mucha tranquilidad y paz a toda la sociedad colombiana”, dijo.

Sin embargo, el ministro del Interior, Daniel Palacios, en la pasada comisión de seguimiento electoral, dejó claro que no es cierto que el Gobierno esté pensando en el nombramiento de un registrador ad hoc para correr la fecha de los comicios presidenciales.

“Lo que le puedo afirmar es que el Gobierno nacional no tiene absolutamente nada que ver en si se decide suspender o no al registrador, porque esa es una decisión de la Procuraduría General de la Nación y menos en el proceso de nombramiento de un registrador ad hoc si llegase a pasar”. Con respecto al aplazamiento de las elecciones, “eso no es algo que se esté contemplando”, manifestó.

La Registraduría y la organización electoral están ultimando los detalles de la logística para las votaciones que se llevarán a cabo el próximo domingo 29 de mayo.