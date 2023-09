Petro insiste en su propuesta de cambiar la deuda por acción climática

Durante su discurso de clausura de la Cumbre de Finanzas en Común, realizada en el Centro de Convenciones Julio Cesar Turbay en Cartagena, el presidente de la República, Gustavo Petro, indicó que Colombia está en la vanguardia de una discusión mundial y en la posibilidad de su propia extinción debido a la crisis climática que se vive en el país.

Por eso, reiteró ante los asistentes a la cumbre, que la propuesta que se tiene como país es cambiar la deuda por acción climática.

“Creemos que se puede hacer una emisión mundial mucho más grande que permitiese al pagar a los acreedores de la deuda, los derechos especiales de giro, la disminución de los servicios de deudas de todos los países del mundo con el objetivo de liberar el espacio financiero presupuestal de los poderes públicos que permitan un plan marcha contra la crisis climática”, indicó el presidente de la República.

Petro enfatizó en que con esta propuesta haría un relanzamiento de la economía mundial, lo que traería un crecimiento en la economía. Todo esto enfocado en el objetivo de la inversión, las cuales permitirán disminuir en conjunto las emisiones de los gases de efecto invernadero.

“El indicador no disminuye y hasta el día de hoy no ha disminuido. Nosotros no estamos solucionando el problema, pues el cronómetro sigue avanzando y se acaba el tiempo para sostener la vida, incluida la de los humanos”, finalizó Petro.

Petro también enfatizó en que la ganancia no podría solucionar el problema de la crisis climática y que “no estamos en una lucha entre el mercado y el estado o lo privado y lo público”.

Esta es una propuesta que ha hecho Colombia en los escenarios internacionales y empieza a ser debatida, según el presidente, en América del Sur, logrando un consenso en la cumbre amazónica que se realizó recientemente en Brasil.