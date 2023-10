Petro insiste que se cocina una conspiración contra su gobierno

Desde el departamento del Cauca, el presidente Gustavo Petro insistió, de nuevo, en su teoría que apunta a que se está conspirando desde varios sectores en contra de Gobierno.

"Vale la pena que se coloque aquí en la mesa de discusión del Cauca, es que se está conspirando contra el Gobierno", dijo el mandatario.

Desde Popayán y en medio de una versión más de 'Gobierno Escucha' dijo que a eso se está llegando "construyendo el camino por medio del cual se le quiere permitir, a unas fuerzas políticas que no votaron por nosotros, que fueron derrotadas por nosotros, el que pueda decidir si este Gobierno continúa o no".

"Y peor aún es que se está haciendo con la mentira, se está construyendo con la falsedad, se está construyendo con la felonía", añadió desde la tarima en presencia de cientos de ciudadanos.

Puso de presente lo ocurrido un 9 de abril o un 19 de abril y que el pueblo "no lo va a permitir y para ello, para que ese canto de sirenas deje de estar actuando a través de la falsedad tenemos que unir las organizaciones populares".

En otro punto de su exposición, el jefe del Estado dijo que la sociedad colombiana debe demostrar que "no se dejó acribillar en los falsos positivos, que no se dejó silenciar por la tortura, que no se dejó acallar cuando disparaban contra decenas de miles de seres humanos, o los desaparecían, o los enterraban en las fosas comunes".

"Nosotros no estamos aquí para arrodillarnos, no triunfamos respetando las reglas democráticas que ahora ellos quieren irrespetar, respetando las leyes democráticas triunfamos y respetando las reglas de la democracia ellos quieren seguir perpetuando su mensaje de odio, de violencia, de guerra e impunidad", finalizó.

El mandatario insistió a sus ministros en trabajar en pro de avanzar en materia de inversión y sacar avante propuestas claves como la reestructuración de la vía en Rosas, Cauca.