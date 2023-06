Petro lanza dardos a políticos que lo denunciaron: intentan detener la lucha contra la impunidad

En una nueva declaración sobre los polémicos audios revelados que dan cuenta de la rivalidad con Laura Sarabia, el ex embajador de Colombia en Venezuela reiteró que ha sido parte fundamental del proyecto político del presidente Gustavo Petro.

"He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago", dijo Benedetti en su cuenta de Twitter.

A través de un comunicado publicado por la misma Laura Sarabia, el abogado de la exfuncionaria aseguró que buscarán defenderla de las acusaciones de Armando Benedetti.