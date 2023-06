En medio de las marchas que se llevaron a cabo este 7 de junio, a favor de las reformas del gobierno, el presidente Gustavo Petro habló ante la multitud sobre algunos temas que han sido polémicos en los últimos días.

En la Plaza de Bolívar, Petro fue recibido por una multitud que llegó a este punto desde diferentes partes de la ciudad. Uno de los primeros temas de los que habló fue de la intervención del CTI a las oficinas de la DIAN.

Ante esto, el mandatario indicó que no encontraron nada, "ni una sola máquina de interceptación, porque este Gobierno no intercepta a nadie; no mientan”.