Petro lanza vainazo y dice que no tendrán embajadores parapolíticos y narcotraficantes

En el Centro Cívico Cocheras de Sants en Barcelona (España), el líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro, hizo hoy el lanzamiento internacional de la campaña presidencial del Pacto Histórico.

Petro explicó que una de las razones que lo llevaron a elegir Barcelona, es porque es una de las ciudades “más libertarias del mundo, vanguardia artística, urbanística y en mis recuerdos de lectura, la sede de una revolución que ilusionó la humanidad democrática. Es Barcelona, Cataluña. Allí comienza la campaña en el mundo del Pacto Histórico”, dijo.

En su intervención, el precandidato centró su discurso en la necesidad de inscribir las cédulas de ciudadanía para participar en las elecciones legislativas del próximo 13 de marzo y enfatizó que en su gobierno, el servicio diplomático estará para garantizar los derechos de los colombianos y colombianas.

De acuerdo con Petro, la prioridad de su gobierno si gana las elecciones del mes de mayo, “y tengo el pálpito de que vamos a ganar, (dijo), la prioridad de todo el servicio diplomático que se nombre, la mayoría de carrera diplomática ojalá, será antes que nada garantizar los derechos fundamentales de los colombianos y colombianas en los países que hayan decidido alojarse, esa es la prioridad de cualquier embajador".

También criticó que muchos embajadores colombianos se tomen el servicio diplomático para "disfrutar de lo que se han robado en Colombia. Vienen a pensar que su papel es como ser los duques y las princesas de Inglaterra, aristocracias decadentes que ellos nunca fueron. Vienen a pensar que tienen derechos heredados de esos esclavistas que le confieren la opción real de ser embajadores y cónsules. Vienen a tramitar cómo sus hijos estudian en las mejores universidades”, sostuvo.

El líder de la Colombia Humana agregó que “vienen incluso algunos a ser embajadores mientras tienen laboratorios de cocaínas en sus haciendas, o como el embajador que yo conocí a mirar cómo se exporta el banano de Colombia, mientras se masacran los campesinos en el César en sus propias haciendas”.

Petro puntualizó que el servicio diplomático en el exterior debe ser de servidores y servidoras “y en palabras castizas deben ser sirvientes y sirvientas del pueblo colombiano, no son aristócratas, deben ser trabajadores y trabajadoras en solidaridad, no simplemente con esas élites de colombianos que llegan a una embajada a ver cómo se organiza la fiesta del 20 de julio, sino de esa Colombia invisible que recorre las calles de estas ciudades del poder sirviendo, lavando baños e incluso poniendo ladrillos. El servicio diplomático de Colombia en el Pacto Histórico, se pone al servicio del pueblo colombiano en el exterior”. dijo.

Finalmente, sostuvo que "es la hora. Nos quedan cinco días hasta el 13 (de marzo), para lograr que la máxima de cantidad de esa Colombia invisible en estas ciudades de América y de Europa y del mundo, inscriban su cédula y cambien la historia del Colombia".

"El pueblo que hay en Colombia que no quiere más Uribes ni más sangre, que no quiere más guerra, que no quiere más injusticia que no quiere más dolor cotidiano, el pueblo que habita Colombia les pide a todos los colombianos en el exterior, que vayan a inscribir su cédula".