El fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, le hizo una dura advertencia al presidente Gustavo Petro y aseguró que le está poniendo una lápida a los funcionarios de ese organismo, tras indicar que el fiscal Daniel Hernández estaría favoreciendo a los miembros del 'Clan del Golfo'.

“Curioso que el presidente de la República se ponga a fijar trinos y a hacer trinos acusando a la Fiscalía de favorecer a los paramilitares, cuando él a través de una firma le solicitó al fiscal general hace cuatro meses soltar narcotraficantes y soltar herederos de paramilitares del 'Clan del Golfo'”, dijo Barbosa Delgado.

Asimismo sostuvo que, “entonces ahora los pájaros tirándole a las escopetas, ahora la Fiscalía que es la entidad que está empujando y enfrentando estas investigaciones, se va a convertir en la defensora de los paramilitares. Explíquele mejor al país qué han hecho en los últimos tres meses, tratar de buscar por todos los medios de beneficiar a narcotraficantes”.

Barbosa indicó que el presidente Gustavo Petro está actuando como un tuitero de oposición de su propio Gobierno y que se le olvida que él no es el fiscal general de la Nación.

“A mí que no me venga con la historia el presidente Gustavo Petro, de venir y achacarle a la Fiscalía General de la Nación, no en una política de jefe de Estado sino de tuitero de oposición de su propio Gobierno y de la institucionalidad colombiana y a decirle a la Fiscalía General que tiene que empujar las investigaciones, porque él no es el fiscal general y nadie lo eligió, el fiscal general soy yo”, indicó Barbosa.

Las fuertes declaraciones del fiscal Barbosa fueron entregadas en medio de la asistencia a un foro sobre Justicia Restaurativa en la Universidad Javeriana de Bogotá.

Aseguró que tras los señalamientos realizados en Twitter por parte del presidente Petro, impartió instrucciones al director nacional del CTI para que envíe las respectivas notificaciones del caso a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

“El presidente Petro fijó un trino en el cual acompañó una publicación en donde está el hijo menor del fiscal Hernández. Quiero recordarle al presidente de la República, porque al parecer se le olvidó, que ese funcionario fue víctima de la masacre de la Rochela, porque su padre fue asesinado por los paramilitares”, manifestó Barbosa.

Igualmente, manifestó que estos señalamientos constituyen una acusación gravísima y advirtió que “si le llega a pasar algo a la familia del fiscal Hernández, o al propio fiscal, o a su hijo menor, que es un sujeto de especial protección, Gustavo Petro es responsable de la muerte de esas personas”.

El funcionario concluyó que “esto parece que no es la Colombia potencia mundial de la vida, sino Colombia la potencia mundial donde le ponen una lápida a los funcionarios judiciales”.