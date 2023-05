Petro me pidió parar la primera línea del metro a cambio de su apoyo político: Claudia López

Durante el foro 'jóvenes verdes', del partido Verde que se realiza desde hace varios años, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aprovechó para lanzar varias pullas contra el presidente Gustavo Petro, a quien señaló de haberle pedido que dejara a un lado la construcción del metro elevado, a cambio de contar con su apoyo para la Alcaldía de Bogotá.

"En junio del 2019, un líder muy importante, hoy presidente de la República, me dijo: Claudia nadie gana en Bogotá sin mi apoyo. O usted se compromete a parar la primera línea del metro de Bogotá o yo no le apoyo. Yo le dije, hombre Gustavo, prefiero perder la Alcaldía y sí mi hermano, yo hubiera querido que fuera subterráneo, pero está contratado", comentó la alcaldesa.

Agregó que "esto es un contrato con 24 billones de pesos, ¿tú sabes cuánto cuesta conseguir 24 billones de pesos papá? No sabes, porque no los conseguiste. El siguiente man (sic), ganó la alcaldía (Enrique Peñalosa), qué vaina, pero los consiguió y logró estructurar el bendito proyecto, no me pidas destruir".

Ante estos comentarios, el presidente Gustavo Petro, respondió a través de su cuenta de Twitter, donde confirmó que dicha conversación si existió y no desmintió lo dicho por la alcaldesa.