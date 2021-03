Petro no habría informado al Congreso sobre su salida del país

El senador Gustavo Petro dio positivo para covid-19 y se encuentra recibiendo atención médica en un centro asistencial en Italia, país a donde viajó para visitar a algunos de sus hijos.

Fuentes del Senado confirmaron a RCN Radio, que el legislador no avisó al Congreso sobre su salida del país, ya que no existe ni un solo correo electrónico o documento escrito que notifique de este desplazamiento que pensaba realizar.

Sin embargo, las mismas fuentes indican que no existe una ley que obligara al líder opositor a informar que se encontraba en Italia y mucho menos en medio del receso legislativo.

Además, la situación que se vive en el país por la pandemia ha permitido que el Congreso pueda sesionar de manera remota cuando así lo requiera, por lo que los legisladores pueden trabajar por medio de herramientas virtuales desde cualquier parte.

De igual forma, en el Senado indican que tampoco han recibido un documento oficial o una excusa médica en la que se informe de la hospitalización del senador Petro, quien según lo revelado por su propio hijo, el diputado del Atlántico Nicolás Petro, se encuentra recibiendo atención en un hospital de Florencia (Italia) desde hace cinco días.

Debido a esto, la mesa directiva del Senado está analizando la posibilidad de emitir una circular para que se reglamenten los procesos para la salida del país de los parlamentarios y así evitar que se sigan presentando este tipo de casos.

Pese a no haber informado al Congreso, esto no le acarrearía ningún tipo de sanción al senador Petro, ya que lo mismo ocurrió hace un año cuando el congresista se encontraba en Cuba en un tratamiento médico y no había podido regresar al país por las restricciones para los vuelos internacionales que había en ese momento.

Tras las críticas que ha recibido Gustavo Petro, algunos de sus escuderos en el Congreso han salido a defenderlo. El senador Armando Benedetti pidió respeto por la enfermedad del dirigente político.

“Algunos políticos actúan como mafiosos y sicarios a la hora de realizar sus “análisis” cargados de odio. No son capaces ni de respetar la enfermedad de @petrogustavo, quien está hospitalizado y puede que salga el día de hoy. Es de cobardes atacarlo en este momento”, sostuvo.