Petro ordena capturar a 'Iván Mordisco' para que aclare señalamientos en su contra

Desde San Onofre, Sucre, el presidente Gustavo Petro se refirió al reciente escándalo político que se desató en el país por los señalamientos que hizo en su contra alias 'Iván Mordisco' sobre que supuestamente las disidencias apoyaron su campaña en 2022.

“Yo quiero que cojan vivo a 'Iván Mordisco', no me lo maten, porque dice un tuit que él dijo qué (...) y me tienen en un escándalo, cuando yo ni de chiquito me quise meter a las Farc porque no comulgo con ese tipo de planteamiento”, dijo Petro.

“Entonces no quiero que lo maten por ahí (… ) porque va a la cárcel a hablar a ver qué fue, si es que fue y si fue lo que dijo que dijo, porque a mi no me interesan ese tipo de confusiones”, agregó.

Añadió que tras hacer la paz hace 30 años en el proceso con el M-19, dejó las armas y cumplió con su palabra.

Duro cruce entre el presidente Petro y alias 'Iván Mordisco'

Un duro choque se dio entre el presidente de la República, Gustavo Petro y el líder de las disidencias alias 'Iván Mordisco', debido a unas declaraciones que entregó el jefe de Estado desde Córdoba en donde arremetió contra el comandante guerrillero.

“Es un traqueto vestido de revolucionario. Uno puede escoger entre los dos caminos, pero no confundirlos jamás. Claro que se puede escoger el camino de Pablo Escobar, pero el camino de Pablo Escobar no es el mismo camino del sacerdote Camilo Torres Restrepo”, afirmó Petro.

También dijo que, 'Iván Mordisco' era chofer de un comandante de las Farc, que hicieron la paz, pero el chofer se quedó con los negocios. “Ahora está matando dirigentes campesinos, asesinando al pueblo y habla de revolución; qué revolución ni que carajos, diga la verdad, deje de usar la memoria de Manuel Marulanda Vélez que por lo menos se atrevió a hacer una revolución de verdad”, agregó.

Ante estos señalamientos, alias 'Iván Mordisco' respondió a través de la cuenta de X de las disidencias en donde manifestó que: “Cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos.

También indicó que: “Usted traicionó al pueblo que lo respaldó por su discurso progresista y de paz. Hoy impulsa la guerra y el capitalismo".