Petro pide a Latinoamérica unirse contra la guerra en Ucrania

Estos mensajes fueron enviados por el máximo dirigente nacional, horas antes de emprender su viaje hacia África y Europa, donde participaré en desde este lunes 7 de noviembre en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022 – COP27, en Egipto

Allí, el mandatario hará un llamado a salvar la selva amazónica, uno de los pilares climáticos del mundo, y se reunirá con varios mandatarios y dirigentes mundiales.

La próxima semana el Gustavo Petro asistirá también al Foro de París sobre la paz, en el que planteará la importancia de alcanzar la Paz Total en Colombia. En la capital francesa, se entrevistará con el presidente Emmanuel Macron, el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y líderes empresariales de la nación europea.

El 7 de noviembre, el jefe de Estado colombiano intervendrá en la COP27, que tendrá lugar en la localidad egipcia de Sharm El-Sheij, y subrayará que la selva amazónica, que albergan ocho países suramericanos, entre ellos Colombia, es uno de los tres o cuatro pilares climáticos que quedan en el mundo, igual que los océanos y las grandes tundras de bosques del norte del planeta.

Para el mandatario, la selva amazónica tiene que ser salvada por dos razones fundamentales: una local, y es que si se acaba esta región no hay agua en Colombia, y si no hay agua, no hay vida”.

“Pero hay otra razón todavía mayor y es que la selva amazónica toda, en los países latinoamericanos, suramericanos, que tienen soberanía sobre ella, el mayor Brasil, Colombia entre ellos, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, las Guyanas, es uno de los tres o cuatro pilares climáticos del mundo”, manifestó el jefe de Estado el pasado 26 de octubre.

Ese mismo día advirtió que, ante los aumentos de temperatura, “el ser humano se está suicidando y con él todas las especies vivas del planeta”. Y ese suicidio es “porque nuestra máquina económica” está consumiendo gases de efecto invernadero.

“Salvar la selva amazónica, por tanto, que es una esponja de absorción del CO2, enorme a escala planetaria, igual que los océanos, igual que los bosques de pino en el norte, se vuelve fundamental”, puntualizó.