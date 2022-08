Petro pide al nuevo Contralor investigar “sin temor e independencia"

El Presidente, Gustavo Petro posesionó ese martes al nuevo Contralor de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, pidiendo investigar "sin temor e independencia", cualquier actuación de los funcionarios de gobierno.

"Le he pedido que no haya ninguna distinción, ni temor alguno por investigar cualquier actuación administrativa de funcionarios del Gobierno, de cualquiera de sus niveles. Que goza de la más absoluta independencia, que no debe tener ninguna aprehensión de ningún tipo, porque se trata, desde la perspectiva del control fiscal, de detener el que el dinero público se evapore sin cumplir su función social", afirmó Petro.

El mandatario añadió que, "la gracia de cualquier política pública de la contratación del Estado en general, es precisamente que la gente pueda vivir mejor, no que se evapore el dinero. Sea simplemente por errores de tipo administrativo, sea por delitos, que ya son de otro orden y de otra competencia, pero que perfectamente pueden ser detectados en la Contraloría General de la República. Lo que llamamos la corrupción".

El presidente Petro indicó que "muchas veces se ha dicho que los órganos de control del Estado se han convertido en instrumentos de chantaje político".

El jefe de Estado añadió: "y el chantaje político no es solo sino una forma que adquiere la política corrupta. Cuando la política no es corrupta no se necesita del chantaje. Esas afirmaciones, que incluso yo las he padecido en mi carne propia, en mi existencia, no están entonces lejanas a la realidad".

Finalmente puntualizó que "la más absoluta separación del Estado del crimen es lo que nos permite tener un instrumento para la construcción de la paz. El Estado".