Petro pidió a alcaldes y gobernadores no "creerse reyes"

El presidente de la república, Gustavo Petro Urrego, estuvo en el departamento de Arauca para realizar la inauguración de un megacolegio que beneficiará a más 800 niñas y niños de la región.

El nuevo plantel educativo está ubicado en en el centro poblado de Panamá, que pertenece al municipio de Arauquita.

En su discurso, el presidente Petro se refirió a la importancia de la paz para que cese el derramamiento de sangre en el país.

Le puede interesar: Petro dará estudio a colombianos que serían expulsados por Milei

"Nosotros somos un mismo pueblo, somos el pueblo colombiano. No existe un pueblo que durante siglos se mate entre sí: el único es Colombia...Y ese camino tenemos que suspenderlo", aseveró.

El mandatario dijo que la paz de Arauca se podría construir desde la unión de los ciudadanos y la inclusión social, y no simplemente desde un diálogo de paz con un grupo armado. "El pueblo unido no se deja matar entre sí, porque siempre habrá una excusa como el color político que llevó a matar a nuestros abuelos", sostuvo.

Además, puntualizó que la prosperidad de Arauca también se puede construir desde la obediencia del Estado ante las peticiones de los ciudadanos.

Lea además: Gobierno Petro: crédito que pocos conocen para evitar el GOTA A GOTA

"Los hombres y mujeres armados deberían aceptar que el pueblo es el soberano; y ese sería un bonito proceso de paz", dijo.

Asimismo, recomendó a los alcaldes y gobernadores transformar el territorio atendiendo las necesidades del pueblo, y no considerándose los reyes o los “mandamás”.

"Es un consejo que les doy con mi experiencia que se volvió larga en este tema: No creerse que uno es el mandamás, uno es el mandatario y el mandatario le hace caso al mandante, y el mandante es el pueblo. Es decir, uno no tiene que creerse más, uno no tiene que creerse un rey, uno es un sirviente. Por eso nos dicen servidores públicos, porque somos sirvientes del pueblo", aseveró el presidente Petro.