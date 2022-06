Petro pidió a Rodolfo Hernández realizar una alianza programática

El candidato presidencial por el Pacto Histórico Gustavo Petro, convocó a Rodolfo Hernández, el otro aspirante presidencial a hacer un acuerdo nacional independiente sin importar los resultados de la segunda vuelta en las elecciones a la Presidencia de la República.

Petro le propuso a Hernández trabajar juntos por el país y le planteó realizar una alizanza programática sin importar quién llegué a la Casa de Nariño.

Según el candidato del Pacto Histórico, el programa de gobierno Rodolfo Hernández es parecido al de él, lo cual dijo no va a desconocer, aunque manifestó que tiene que leer más profundamente. Por lo cual consideró que sus similitudes deben apuntar a construir unas reformas fundamentales, que según él necesita el país para poder convivir en paz.

Gustavo Petro sostuvo que si llega a la presidencia y el pueblo le da la mayoría de votos, convocará a Hernández y a sus fuerzas para que estén allí y poder desarrollar dicho gran acuerdo para construir justicia social en Colombia.

Gustavo Petro se reunió en las últimas horas horas con varios de sus seguidores y confirmó el apoyo del Partido Alianza Social Indígena (ASI) a su candidatura presidencial.

De otra parte se conoció que la exjefa de debate de Sergio Fajardo, Catalina Ortiz anunció su apoyo al candidato de la Liga Anticorrupción Rodolfo Hernández. Y ha trascendido que recibiría el apoyo de los partidos Liberal y Conservador, colectividades que de momento de abstienen de realizar algún pronunciamiento.

Hernández no ha respondido a la invitación de Petro, aúnque confirmó que no asistirá a debates argumentando que no tiene la misma habilidad de su rival para sintetizar respuestas en uno o dos minutos y que éstos terminan desinformando a la ciudadanía por el corto tiempo que se da para cada intervención, sin embargo dijo que sí atenderá entrevistas y comunicará sus propuestas a través de redes sociales.