Petro propone subsidiar transporte y a Peñalosa le parece buena idea

Aunque hubo muchos en contra de esta idea del mandatario, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, mencionó que es una 'buena idea'.

"Es bueno subsidiar el transporte público por razones de equidad y ambientales. De hecho, está subsidiado en casi todas partes", escribió Peñalosa.

De interés: El presidente Gustavo Petro recibió el título de Doctor Honoris Causa por su búsqueda de la paz

Agregó que "el transporte es un consumo inelástico y no se presta para abusos: se consume lo que se necesita y no más. No porque sea gratis, la gente va a pasear todo el día en bus o metro".

En esa misma línea, dijo que esta idea del presidente Petro es fácil de implementar.

"Yo he propuesto avanzar hacia eso cobrando por el uso del carro con rastreo satelital. Pero la propuesta de Petro es más fácil y rápida de implementar, mientras se avanza en sistemas para cobrar por el uso del carro. Tendría una repercusión internacional importante", finalizó.