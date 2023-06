Petro responde a acusaciones y contradice versión de testigo anónimo sobre $3.000 millones

Respuesta de Gustavo Petro

Sobre este caso, el presidente Gustavo Petro respondió a las acusaciones y publicó un tweet en el que dijo que "nunca en mi existencia he siquiera visto la cantidad de dinero que afirma una fuente anónima y que utiliza la periodista Vicky Dávila para una publicación en la revista Semana. Por lo tanto, son falsas las afirmaciones entregadas por una supuesta fuente que no se identifica, en las que se me relaciona con altas sumas de dinero en efectivo. Estas afirmaciones, que son difíciles de acreditar debido a su carácter anónimo, tienen un ánimo difamatorio".

Asimismo, el mandatario dijo que no sacó provecho de su amistad con los dueños de la revista Semana y ellos "son testigos de primer orden de mi honorabilidad y así también se los he demostrado".

"Tampoco saqué provecho durante las negociaciones del dadpo Gilinski y el Grupo Empresarial Antioqueño, en donde, por el contrario, siempre pedí que se llegara a un acuerdo en transparencia", enfatizó.

El mandatario indicó que siempre ha pedido de manera contundente que sean las autoridades competentes las encargadas de realizar las investigaciones, "he brindado las garantías para que estas puedan realizar su trabajo con total libertad, acceso y transparencia, sin ningún tipo de obstáculo".

"Deben ser las autoridades competentes, y no personas anónimas cuyos intereses se desconocen, las que aporten claridad sobre los procesos de investigación que se adelantan. Estos supuestos testimonios, que tienen un interés difamatorio en contra del Presidente de la República, buscan minar la confianza de la ciudadanía en el Gobierno Nacional, a través de versiones sobre hechos en los que no se aportan ni existen ningún tipo de pruebas", agrega Petro en el comunicado.