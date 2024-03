Por primera vez el presidente Gustavo Petro se refirió al término "tecnocracia" acuñado en los últimos días por algunos de sus exministros y que causó polémica en medio de la posesión de algunos funcionarios calificados por sectores como "activistas".

En su cuenta de X, el mandatario señaló que "un antónimo de tecnocracia es democracia", haciendo referencia a lo que dijo días atrás Cecilia López, exministra de Agricultura.

“La vapuleada que este gobierno le ha pegado a la tecnocracia es una vergüenza. (...) ¿Qué es lo que está predominando en este momento? El activismo y los contratos. ¿Dónde está el servicio civil?", dijo López en medio de un conversatorio en donde salió a flote algunas preocupaciones frente al Gobierno.

Lea también: Contraloría cita a Cancillería y Thomas Greg para hablar sobre licitación de pasaportes

Según la exministra, las preocupaciones que tiene frente al "cambio" son: "Mi preocupación es que el cambio, que debe seguir siendo una prioridad, muera porque se va a asociar a lo que está pasando en este Gobierno".

"¿Nos vamos a quedar callados? ¿A alguien le importa esto?", concluyó López en medio de un evento sobre académicos en Bogotá.

Sin embargo, López no fue la única ex funcionaria del Gobierno que planteó serios reparos contra la gestión del presidente Gustavo Petro, pues Jorge Iván González, ex director del DNP, también lanzó reparos.

Lea también: Comunidades exigen puesto en mesas de diálogos entre el gobierno y grupos armados ilegales

"Es muy duro lo que ha pasado. El tono del consejo de ministros cambió de manera sustantiva. Es increíble ver cómo se pasa de un consejo de ministros, de gobernantes, a un consejo de ministros que cada vez es más de activistas. Y eso es brutal", dijo González.

El exdirector del DNP, además, puso en evidencia las diferencias con Petro respecto al Plan Nacional de Desarrollo: "Cada palabra del presidente es tan potente frente a una arquitectura legal, que es el plan de desarrollo, que está proponiendo otro tipo de sociedad. ¿Qué es más importante, la palabra del presidente o los artículos del Plan Nacional de Desarrollo?".