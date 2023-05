Petro responde a la Corte Suprema: ‘No he faltado a mi palabra ni a la Constitución‘

En respuesta a la carta que envió la Corte Suprema de Justicia al presidente Gustavo Petro, por el cruce de mensajes con el fiscal General, Francisco Barbosa, el mandatario señaló que no ha faltado ni a su palabra ni a la Constitución.

"El articulo 115 de la Constitución nacional designa al presidente de la República elegido por mandato popular como jefe de Estado, jefe de gobierno y máxima autoridad administrativa. No he faltado a mi palabra ni a la Constitución en mi respuesta al fiscal que a su vez me irrespeta como jefe del Estado", dijo el mandatario.

Lea además: Petro desconoce autonomía e independencia judicial: Corte Suprema de Justicia

El cruce de respuestas llegaron luego del mensaje que envió el presidente Petro a Barbosa, desde España, quien se llamó “jefe” de la cabeza del ente acusador, por cuenta de una crítica que hizo el fiscal a los señalamientos del mandatario a funcionarios de la Fiscalía.

En medio de ese cruce de mensajes, la Corte Suprema de Justicia terció en la polémica y dijo que el presidente “desconoce” la separación de los poderes y la administración de la justicia en Colombia.

Más noticias: Fiscal Barbosa pedirá medidas de protección ante afirmaciones del presidente Petro

"La Administración de Justicia, de la cual forma parte la Fiscalía General de la Nación, es la función pública que cumple el Estado, para proteger los derechos, libertades y garantías de la población y, también para hacer efectivas las obligaciones consagradas en el ordenamiento jurídico. Por ello, en cumplimiento de esta función del Estado, los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley, mientras los fiscales, además, están regidos por estrictos controles de legalidad en sus actuaciones", dijo la Corte en un extenso comunicado.

Por su parte, Barbosa dijo que pediría medidas cautelares para él y su familia, pero también para la vicefiscal Martha Mancera, porque “no existen garantías”.

"Iré a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a solicitar medidas cautelares en protección de mi vida y la de mi familia, y la de la señora vicefiscal, Martha Mancera, porque no existen garantías para el ejercicio de nuestros cargos en Colombia”, dijo Barbosa.