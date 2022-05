Petro restablecería relaciones diplomáticas con la Venezuela de Nicolás Maduro

El candidato presidencial Gustavo Petro apareció de nuevo sobre las tarimas y retomó su campaña por el norte de Colombia, después de que asegurara que ésta se había visto afectada por amenazas en contra de su vida.

En medio de su paso por Cúcuta (Norte de Santander), el candidato, quien portaba chaleco antibalas, escudos protectores y estuvo acompañado escoltas en medio de su discurso, habló de sus propuestas en caso de llegar a la presidencia.

También con un chaleco alusivo a los colores del Cúcuta Deportivo, el candidato se dirigió a sus simpatizantes concentrados el sector de Natilán, de la ciudadela Juan Atalay. Allí, entre sus propuestas de gobierno, Petro resaltó que entre sus proyecciones en caso de llegar a ser el nuevo presidente, contempla restablecer las relaciones diplomáticas con la Venezuela de Nicolás Maduro.

Cabe señalar que desde 2019, estas relaciones se rompieron por orden de Maduro, después de que se diera el intento del ingreso del líder opositor Juan Guaidó a Venezuela por la frontera con Colombia.

En ese sentido, el candidato expresó sus intenciones de abrir nuevamente la frontera con Venezuela -que permanece cerrada desde 2015- con el fin de mejorar las condiciones de este sector del país. Esto, teniendo en cuenta que el norte de Colombia es uno de los puntos en el que más habitan migrantes venezolanos.

"Yo tengo que decirles que Cúcuta no puede ser ciudad, no puede prosperar, no puede superar los problemas sin abrir las fronteras", empezó diciendo el candidato al respecto y agregó: "Yo no veo alternativa para Cúcuta si no hay restablecimiento cabal de la relaciones diplomáticas y consulares entre los dos países. Si se elige a Petro presidente restableceremos las relaciones diplomáticas y consulares con la República de Venezuela".

Después de su agenda por Cúcuta y solo días de las elecciones presidenciales, el candidato continuaría su campaña por Valledupar, el sábado llegaría a Bolívar y el domingo visitaría el Chocó.