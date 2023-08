Petro se pronuncia tras revelaciones de su hijo: “Si fuese cierto, me tendría que ir el día de hoy”

Por otro lado, enfatizó que si las declaraciones de su hijo fueran ciertas, acerca del ingreso de dinero ilegal a su campaña, se tendría que ir de la Presidencia.

"Yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque, no soy ninguno de los de atrás... no critico a los otros, pero venimos de algo diferente, de otra realidad, de otra sensibilidad y entonces tengo que decirle a esa persona que no siga diciendo mentiras", enfatizó el jefe de Estado.

Finalmente, aclaró que a ninguno de sus hijos les ha dicho que delincan, por lo que no cree que su hijo haya dicho o haya hecho eso.