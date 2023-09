Petro seguirá adelante con terna para fiscal pese a carta de Amparo Cerón a la Corte Suprema

Con sorpresa recibió el presidente Gustavo Petro la misiva que dirigió la exfiscal Amparo Cerón a la Corte Suprema, en la que deja claro que ella no renunció nunca a ocupar la terna para fiscal que hizo llegar la presidencia en agosto pasado.

A pesar de los argumentos que le expreso Cerón al presidente de la Suprema, Fernando Castillo, RCN Radio confirmó con fuentes del alto Gobierno que la terna, modificada por Petro, seguirá su curso.

“De manera respetuosa me permito informarles que, a la fecha y hora, no he RENUNCIADO a ser integrante de la terna para Fiscal General de la Nación, remitida por el Señor Presidente de la República doctor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO el día 2 de agosto de 2023”, señaló la exfiscal.

Sin embargo, una fuente informada señaló a este medio que la decisión del presidente de ternar a una persona para fiscal o cualquier cargo es “discrecional” y que no recae sobre la base de un concurso al que se puede postular libremente.

Petro asistió personalmente a la Corte Suprema el 26 de septiembre para radicar una nueva lista de tres candidatas para el cargo de jefe del ente acusador.

De dicha lista, Amparo Cerón fue excluida para incluir a Luz Adriana Camargo, la exmagistrada que es cercana al actual ministro de defensa Iván Velázquez.

Camargo también estuvo con el actual ministro Velásquez en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en donde, desde el Frente de Respuesta Social Anticorrupción, le siguieron el rastro a entramados de corrupción de las familias más poderosas de Guatemala.

La terna está conformada por Ángela María Buitrago, quien fue la fiscal de desenterrar el caso del Palacio de Justicia y las desapariciones forzadas causadas por militares durante el holocausto.

El otro nombre que figura en la lista es el de Amelia Pérez, quien actualmente está residiendo en Canadá por amenazas en su contra al haber liderado las investigaciones por relaciones entre agentes del ejército y grupos paramilitares.