Petro trata de "ignorante" al senador Miguel Uribe por hablar de cambio climático "sin bases"

Durante su intervención en la Refinería de Cartagena, el presidente Gustavo Petro arremetió contra el senador Miguel Uribe Turbay, y lo tildó de irresponsable e ignorante por hablar del cambio climático “sin bases”, cuando hicieron la propuesta del POT en el Concejo de Bogotá.

El mandatario inició su intervención en el evento, haciendo mención de la primera vez que puso sobre la mesa el tema de la crisis climática en el país, cuando estaba en campaña para alcanzar la alcaldía de Bogotá.

“No deja de ser contradictorio lo que estamos haciendo en el día de hoy aquí, se trata de cómo disminuir el consumo de gas y ahora me toca ir a quienes quieren es que aumente el consumo del gas. Así me pusieron en la agenda, pero no tener una chifla en ninguno de los lugares, pero voy a hablar con toda la sinceridad que el presidente de la República debe tener en un tema que es el principal debate del mundo. No se puede decir que no, a mí me correspondió en el año 2011, yo creo que, tardíamente, ser el primer político en Colombia en colocar este tema en la discusión de la agenda política: La crisis climática y la transición energética”, declaró Petro.

El presidente contó su experiencia frente al Concejo de Bogotá cuando, al presentar una propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial amigable con el medio ambiente, fue rechazada por en su momento concejales que, de hecho, el día de hoy son senadores.

Más noticias: Incremento del ACPM sería a partir de mayo

“En aquel entonces propusimos un plan de ordenamiento territorial, cómo ordenar el territorio; dijimos que alrededor del agua. Yo creo que eso sigue siendo fundamental hoy cada vez más. Y ese POT fue, como sucede con muchas cosas de quienes pensamos de manera diferente a la tradición del país, la tradición política de Colombia y ahí sí que estamos pensando bien diferente creían que estábamos locos, (...) una magistrada amiga de Ordóñez nos acabó con el Plan de Ordenamiento Territorial de un plumazo”, aseguró.

De acuerdo con las declaraciones del presidente, el debate al rededor del POT tuvo una duración de tres horas, "sobre cómo adaptar la ciudad de Bogotá, ni más ni menos ocho millones de personas, a la crisis climática”.

Lea también: Comisión creada en el Senado debe rechazar apelación de la reforma a salud: congresistas

Y agregó: “hoy me pongo a pensar a veces con el espejo retrovisor, oiga, como se les ocurrieron discutir en tres horas un problema de esta naturaleza y cerrarlo. El concejal Miguel Uribe Turbay dijo que era mentiras que sí existiera la crisis climática. A mí me gustaría tenerlo aquí de frente para que nos dijera lo mismo".

"Irresponsable o más bien ignorante, porque es que ni siquiera se había leído qué significaba la crisis climática y por qué los científicos hablaban de ese tema y por qué era el principal problema del mundo, se puso a repetir la ponencia que le escribió Camacol para hundir el Plan de Ordenamiento Territorial”, apuntó el mandatario.