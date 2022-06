Petro tuvo que desmentir mensaje con insultos sobre el debate con Rodolfo Hernández

Sigue creciendo la polémica en el país por el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó la asistencia obligatoria de los candidatos presidenciales Gustavo Petro y Rodolfo Hernández a un debate antes de la segunda vuelta que se llevará a cabo este domingo.

Muchos sectores han advertido que se trata de una decisión judicial absurda, porque nadie puede obligar a un aspirante a asistir a un debate de esta naturaleza, mientras que el Tribunal sostiene que fue una decisión en derecho y no política.

El candidato Rodolfo Hernández aceptó sostener un debate con su contrincante Gustavo Petro, pero le puso estrictas condiciones al Pacto Histórico para desarrollar esta discusión.

Según Hernández, en caso tal de que se haga un debate, la campaña de Petro debe correr con todos los gastos y el mismo debe desarrollarse en la ciudad de Bucaramanga.

Además, plantea incluso cuáles deben ser los temas de la discusión, empezando por la campaña sucia de la que ha sido víctima por parte de su contendor.

En medio de la controversia, en las redes sociales los seguidores de ambas campañas discuten sobre el debate y las declaraciones de ambos candidatos. Aunque en este escenario también se crean noticias falsas.

Si bien Petro se refirió al debate y aceptó las condiciones para que se adelante este encuentro, también han creado imágenes con supuestas declaraciones que no ha dicho Petro.

"Al son que me toque le bailo viejo pecueco. Yo no copeo de visajes que porque van a estar sus amigos "periodistas", yo no nací el día de los temblores, para morir nacimos, allá le caigo, ojalá no se le arrugue y me haga perder el viaje. Agonía", es uno de los mensajes que se hizo viral, a tal punto que el mismo candidato tuvo que desmentirlo.

Por absurdo que parezca, y aunque sea evidente que Petro no lo escribió, en su mensaje para desmentirlo dijo: "Este mensaje es falso. Yo no digo ni escribo groserías".

