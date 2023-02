Petro y la comparación del Estado colombiano con el nazismo: expertos dividen opiniones

Recientemente el presidente Gustavo Petro refiriéndose a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto al exterminio de la Unión Patriótica, dijo lo siguiente:

“Acaba de salir la sentencia sobre la Unión Patriótica, uno no sabe qué es peor; porque la sentencia, ni más ni más menos dice que el Estado colombiano no es solamente asesino sino genocida. Nuestro Estado en tiempos contemporáneos es genocida, ayudó a matar a miles de colombianos simplemente porque eran de izquierda".

Y agregó: “Aún hoy uno va a cualquier esquina de cualquier ciudad de Colombia y dice ‘soy de izquierda’ y empieza a sentir peligro. Esa es la herencia de un estado genocida en la cultura de una sociedad. Lo mismo hubiera pasado con los alemanes, la Alemania nazi tenía un Estado genocida, no hay diferencia entre el Estado colombiano y el Estado nazi desde ese punto de vista: genocidas”.

Este pronunciamiento ha generado diversas opiniones. Para muchos académicos no es válida esta comparación. Sven Schuster, profesor de historia de la Universidad del Rosario, y quien actualmente dicta un curso sobre el holocausto, comentó:

“Yo considero que es una comparación absolutamente absurda, que muestra más bien la degradación del discurso político en Colombia. Es muy común que se insulte como nazi o fascista a cualquiera. Pero para dejarlo claro, esto no tiene nada que ver ni con el estado nazi ni con el holocausto, estas son dos realidades completamente distintas. Para empezar, Colombia es una democracia, es la democracia más vieja en Suramérica, claro, con todos los defectos, que siempre ha tenido”.

Otra diferencia la resaltó Juan Carlos Ruiz, profesor de la facultad de Estudios Internacionales de la Universidad del Rosario:

“Las diferencias entre el holocausto nazi y el exterminio de la UP son enormes; yo diría que la primera de ellas es que, en el holocausto nazi, todo el estado totalitario estuvo al servicio del exterminio de los judíos donde murieron 6 millones en campos de concentración. Había toda una estrategia del estado para volcar el odio de los alemanes hacia los judíos en una oleada de antisemitismo”.

Mientras que Yan Basset, profesor de ciencia política de la Universidad del Rosario, agregó que, "la masacre de la UP en la que la responsabilidad del Estado ya está demostrada y juzgada, es una cosa; pero otra cosa es decir que el Estado colombiano ha participado en todos sus aspectos y explícitamente a través de una política claramente diseñada para eso, al exterminio de la UP. No es el caso".

Seguidamente añadió: "lo que pasa es que hubo agentes del estado que participaron, y sobre todo hubo una incapacidad o falta de voluntad del estado para proteger a los miembros de la UP; yo creo que es una cosa absolutamente distinta, porque en el caso de la Alemania Nazi tenemos un régimen que está diseñado con base a una ideología totalitaria que tiene en su corazón la idea de exterminar a un grupo, al pueblo judío en particular, evidentemente es un caso distinto al de Colombia. Yo creo que el presidente lo está diciendo con fines polémicos que digamos no vienen al caso. Yo creo que la masacre de la UP es suficientemente grave y escandalosa para no acudir a este tipo de comparación".

