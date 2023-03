Petro y Lafaurie, los grandes ausentes en la 'Cumbre de Paz' en Cartagena

Este jueves Cartagena fue el epicentro de una reunión de alto nivel, como la calificó la misma presidencia, a la que se esperaba llegara el presidente Gustavo Petro y su equipo negociador con la guerrilla del ELN; sin embargo, no asistió por temas de agenda. Pero no fue el único que no llegó.

A la cita llegó el Nobel de Paz, Juan Manuel Santos y el equipo negociador que firmó la paz con las Farc y que culminó con el Acuerdo del Teatro Colón en 2016.

A la cabeza estuvo el senador Humberto de la Calle, quien fue el primero en llegar y de los primeros en irse, por lo poco estructurada que estuvo la agenda.

Por parte del Gobierno, el ministro del Interior, Alfonso Prada y de Justicia, Néstor Osuna y el Alto Comisionado de Paz. También estuvo presente el canciller, Álvaro Leyva. La delegación que negocia con el ELN estuvo casi completa, sin embargo, el líder gremial José Félix Lafaurie, tampoco asistió a la cita.

La reunión que duró poco más de tres horas y que tuvo tres momentos, sirvió para escuchar en primer lugar a los representantes del Partido Comunes, en cabeza de Rodrigo Londoño (Timochenko), las inquietudes frente a la implementación del Acuerdo de Paz y los reparos que han presentado en los últimos días por la seguridad de los firmantes en varias regiones del país.

En la Casa Del Marquéz de Valdehoyos, en la ciudad amurallada, llegaron figuras como los senadores Iván Cepeda y María José Pizarro y Roy Barreras; el exministro de Justicia, Yesid Reyes; el general (r) Óscar Naranjo; Juan Fernando Cristo; Enrique Santiago y la delegación que negocia la paz con el ELN, en cabeza de Otty Patiño.

En un segundo momento, el expresidente Santos tomó la palabra e hizo algunas observaciones a la forma en la que el Gobierno actual está implementando el Acuerdo. Planteó que debe ser una completa prioridad y que en ese sentido, la figura del alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, debería ser reemplazada por una que se ocupe enteramente de esa tarea. "Veía al Comisionado desbordado por otras tareas", dijo una fuente a RCN Radio.

El Nobel de Paz también le hizo saber a los ministros presentes que los recursos para la implementación deben seguirse teniendo en cuenta, a toda costa, porque eso debilita la confianza de los firmantes, los países garantes y la comunidad internacional. También pidió que haya voluntad política.

En pocas palabras, Santos le pidió el Gobierno la "reingeniería", según dijo una fuente de la reunión, a la implementación del Acuerdo de Paz y poner a andar nuevamente la Alta Consejería para dicha tarea. "La implementación requería una dedicación absoluta", agregó la misma fuente.

La reunión tenía el propósito de ser la oportunidad para que ambas figuras políticas compartieran su experiencia en el camino de la paz; sin embargo, la presencia del mandatario colombiano no se concretó por temas de agenda, por lo que las conclusiones no fueron claras.

Rueda entregó impresiones al final que van en la línea de seguir en la búsqueda de la 'paz total'.