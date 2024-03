El Gobierno Nacional está buscando la manera de salvar el proyecto de reforma a la salud que se está tramitando en el Congreso y que está a punto de hundirse luego de que nueve senadores anunciaran su voto negativo por la propuesta.

Con el ánimo de zanjar diferencias y tratar de sacar adelante la iniciativa, La FM de RCN Radio conoció que el presidente Gustavo Petro convocó una reunión con los congresistas de la Comisión Séptima para este lunes.

Se trata de un desayuno que fue citado a las 8:00 de la mañana en la Casa de Nariño, en el que también estará la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Sarabia, quien es su mano derecha y prácticamente funge como su jefe de gabinete.

Sin embargo, varios de los parlamentarios que suscribieron la ponencia de archivo no tienen la intención de asistir a este encuentro liderado por el jefe de Estado, ya que la posición que han adoptado sobre este proyecto no cambiará, así se los pida el propio mandatario. No obstante, no se descarta que otros decidan aceptar la invitación por educación y respeto a la figura que representa el presidente de la República.