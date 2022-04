Petro y Rodolfo Hernández, los grandes ausentes en el debate presidencial por el Pacífico

Sin la presencia de los candidatos presidenciales Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, se cumplió en Cali el debate presidencial “Hablemos Claro del Pacífico”, convocado por gremios, la academia y una alianza de medios de comunicación, entre ellos RCN Mundo Cali.

Durante el evento, los aspirantes presidenciales coincidieron en que el Pacífico colombiano es una de las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza en el país y se comprometieron de llegar a la Casa de Nariño, poner en marcha en los primeros cien días de su gobierno, planes especiales para garantizar la seguridad y la realización de obras de infraestructura necesarias para su desarrollo desde Pasto hasta Quibdó.

“El Pacifico es una de las regiones más golpeadas por corrupción, por la violencia y la pobreza. Yo propongo cosas concretas, a las estructuras criminales hay que darles duro, pero al mismo tiempo a la gente hay que darle oportunidades. Hay que pasar en “Jóvenes en Acción” de 400 mil beneficiarios a un millón 200 mil. Me he comprometido con la infraestructura para que la región sea más competitiva. Aquí no necesitamos revoluciones armadas, necesitamos revoluciones del campo”, dijo el candidato Federico Gutiérrez.

De igual manera señaló que fortalecerá las Fuerzas Militares, apoyando al Ejército y a la Policía. Garantizando la protesta social pacífica, pero no permitiendo los bloqueos y la violencia. Criticó al Alcalde de Cali porque según él, dejó sola a la gente durante el paro nacional.

A este respecto, el aspirante presidencial Sergio Fajardo coincidió con Gutiérrez, asegurando que “Cali fue una ciudad que se quedó sin presidente y sin alcalde y que en su gobierno sí habrá presencia.

Respecto al sensible tema de la seguridad, reconoció que “Sí necesitamos la fuerza, la inteligencia, más policía y carabineros, también seguir el hilo del narcotráfico, pero no se nos olvide el estallido social y los jóvenes que no tienen ninguna oportunidad”.

En cuanto a la infraestructura pendiente en el Pacífico, expresó que “ha habido corrupción e irresponsabilidad con este territorio. Hace 4 años le tocó al hoy Presidente Duque prometer por el Pacifico y no cumplió. Por eso hay indignación en Colombia, porque hay demasiada promesa. Dijo que respecto a la que respecta a la vía Panamericana se han suscrito 1201 acuerdos que no se han cumplido.

El candidato de Salvación Nacional Enrique Gómez Martínez, recordó que el Pacífico tiene 3 de las 50 ciudades más violentas del mundo, proponiendo un plan de choque contra la criminalidad urbana y rural y el aumento del pie de fuerza en las ciudades.

A un año de los desórdenes por el paro nacional, opinó que “veo a Cali con mucha preocupación, porque cuando los gobernantes locales o nacionales envían mensajes errados a los delincuentes, a los terroristas, estos se enojan y van a copar a la gente decente. El gobierno ha sido tibio en la prevención de este tipo de desmanes. Los derechos de la mayoría no pueden ser objeto de chantaje de manera continua que es la cultura que en Cali y el suroccidente colombiano se ha implantado.

También en materia de seguridad se pronunció la candidata Ingrid Betancur, asegurando que para “evitar los desplazamientos, es necesario lograr la creación de una policía civil que permita hacer presencia ahí donde están los asentamientos, donde están las comunidades. Proteger los consejos comunitarios afro y la autoridad indígena”.

En tanto, Milton Rodríguez, candidato de Colombia Justa Libres habló del establecimiento de un “plan maestro de ciudades para el Litoral Pacífico de Colombia. Son 52 ciudades que requieren el apoyo y, por fin, la atención que demanda y Buenaventura va a ser el plan piloto esencial para este plan maestro, que descansa fundamentalmente en convertir ciudades como esa no en un puerto con ciudad, sino una ciudad que tenga un puerto.

Finalmente, Luis Pérez dijo que “hay que municipalizar la Policía, que quede bajo la responsabilidad de los alcaldes, pagados por la Nación. La Policía actual trabajará en el territorio urbano y voy a crear la Policía Rural, una policía que conozca el territorio, que esté bien recomendada por los ciudadanos, que proteja a los campesinos y a los empresarios del campo”.

Señaló también que el “Pacífico no tiene futuro si no acabamos con gran parte de los territorios que están con coca. Las 200.000 hectáreas que están sembradas en coca, las sembraremos con cannabis para exportar aceites, productos alimenticios, industriales, farmacéuticos”.

Durante el debate los candidatos, también tuvieron la oportunidad de responder preguntas de la ciudadanía.