El representante a la Cámara José Daniel López por Cambio Radical, le envío una carta al presidente Iván Duque en la que le pide objetar el artículo que modificó o derogó la ley de garantías en el presupuesto General de la Nación para el 2022.

Le puede interesar: A pesar de las críticas, Senado modificó la Ley de Garantías en el Presupuesto 2022

En la misiva López justifica tres razones para derogar el artículo, el primero de ellos tiene que ver con la falta de garantías electorales, también por ser una ley estatutaria y finalmente por aproximarse a las elecciones de Congreso y Presidencia del próximo año.

“El debate de la citada reforma adoleció de garantías democráticas elementales, al menos en la plenaria de la Cámara de Representantes. De los 21 parlamentarios que hicimos uso de la palabra, solamente 6 lograron terminar su intervención. Los otros 15 fuimos interrumpidos por la mesa directiva de la corporación. Así, el que era el punto más álgido del proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación 2022 terminó evacuado en 45 minutos. Y para completar, durante la votación del artículo citado uno de mis colegas (el representante Anatolio Hernández) fue inducido a votar Sí por parte de la Presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias”, dice el representante en la carta enviada.

Le puede interesar: Acuerdo de Escazú: oposición cuestiona al Gobierno por radicarlo sin mensaje de urgencia

Asimismo, indica que “la norma reformada en este artículo (Ley 996 de 2005) tiene carácter estatutario, toda vez que desarrolla el derecho fundamental a la participación política en igualdad de condiciones. Sin embargo, fue tramitada en el marco de un proyecto de ley ordinaria. Por tal razón, no se cumplieron requisitos indispensables para su trámite, tales como: i) haber dado primer debate en las comisiones primeras de Senado y Cámara; ii) haber sido remitida a la Corte Constitucional para su revisión previa”.

Finalmente, el congresista de Cambio Radical le recordó al presidente Duque que como senador, él consideraba que modificar la Ley de Garantías era un error y puntualizó en que los proyectos de presupuesto no son para hacer cambios en las reglas de juego para las elecciones.

Lea también: 'Coalición de la Experiencia', la curiosa propuesta que coge fuerza en la carrera presidencial

"En una democracia vigorosa, los debates en el Congreso son ricos en garantías democráticas; las competencias del máximo tribunal constitucional no son usurpadas a través de argucias, las leyes de presupuesto no son aprovechadas para tramitar micos y las reglas de juego electorales no se cambian en la mitad de la campaña. Usted mismo lo advirtió en su calidad de Senador de la República, cuando se abrió el debate sobre la continuidad de la Ley de Garantías Electorales el cuatrienio pasado", puntualizó.