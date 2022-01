Piden a Comisión de Acusaciones investigar a Juan Manuel Santos por presuntos vínculos con Álex Saab

El representante a la Cámara Edward Rodríguez, por el Centro Democrático, le pidió a la Comisión de Acusaciones de esa corporación, investigar al expresidente Juan Manuel Santos por sus presuntas relaciones con Álex Saab y con Nicolás Maduro.

“De esta manera tienen que determinarse si había relaciones delictivas o no como lo afirman algunos funcionarios públicos del Ecuador”, señaló Rodríguez.

Este martes, el presidente Iván Duque se reunió desde la Casa de Nariño con los asambleístas ecuatorianos Fernando Villavicencio, Bruno Segovia y Pedro Velasco, quienes entregaron un informe de 125 páginas donde se detalla el caso de Alex Saab, considerado "el más grande testaferro" de Nicolás Maduro.

En el informe, se evidenciarían los nexos del expresidente Juan Manuel Santos y la exsenadora Piedad Córdoba con Saab.

"Esperamos que una vez se adelante dicha reunión por parte de la Comisión de Fiscalización del Ecuador y la fiscalía general de la República de Colombia, se activen todas las denuncias que correspondan y se actúe de conformidad con la Constitución y la ley, para poder esclarecer estos hechos y llevar a una sanción ejemplarizante", dijo Duque.

Además, el mandatario reveló que, según el informe, en dichas operaciones fraudulentas, "han participado personas cercanas a gobiernos de varios países incluyendo el régimen dictatorial de Venezuela, anteriores gobiernos del Ecuador y también políticos colombianos y personas que han estado vinculadas a la contratación estatal".

Este jueves, la ex senadora Piedad Córdoba, reiteró y desmintió los señalamientos en su contra y afirmó que denunciará penalmente al asambleísta Fernando Villavicencio.

“Me parece una felonía lo que hizo este tipo Villavicencio, me parece una irresponsabilidad del presidente (Iván Duque) y del ministro del Interior (Daniel Palacios) que reciban a una persona que no tiene hija de vida sino prontuario, que además fue condenado a 18 meses por lo mismo, por calumnia y otra condena por manejo de impuestos y de recursos y no tener por lo menos la diligencia de verificar si está o no autorizado (…), El tipo es un asaltador de calle que vino aquí a liquidar a Santos, Correa y a mí”, dijo Córdoba.