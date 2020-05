Piden excluir al Congreso de decreto que prohíbe reuniones en recintos cerrados

La próxima semana el Senado de la República volverá a sesiones presenciales, según anunció el presidente de la corporación, Lidio García Turbay, tras la reactivación de varios sectores económicos en el país.

Sin embargo, García tiene una preocupación frente al decreto expedido por el Gobierno que establece el aislamiento obligatorio en todo el territorio nacional y que prohíbe las reuniones de más de 50 personas en recintos cerrados.

Ante esto, el presidente del Congreso le solicitó formalmente al presidente de la República, Iván Duque, que los senadores sean excluidos de esta medida, para poder regresar a las sesiones en el recinto del Capitolio.

“Le envié una carta al presidente para levantar las restricciones que tenemos, o para que nos excluya de los lineamientos que están establecidos en el decreto de emergencia, que dice que no pueden estar más de 50 personas en un mismo recinto al mismo tiempo, porque esa restricción me impide convocar a sesiones presenciales”, manifestó.

El presidente del Congreso dijo que si bien los parlamentarios por ser funcionarios públicos pueden transitar y hacer algunas actividades, no es muy claro que eso se pueda aplicar para hacer reuniones en recintos cerrados.

“Tenemos que cumplir y no podemos violar las medidas sanitarias establecidas. Nosotros queremos hacer nuestras sesiones presenciales, pero no puedo poner en riesgo a los senadores, ni a los empleados del Congreso. No voy a violar lo establecido en el decreto. Sé que hay enemigos de esta decisión, pero podamos contar con el ministro de Salud para poder continuar haciendo nuestro trabajo”, dijo.

El presidente del Senado advirtió que es urgente modificar la Ley 5ª, que es el reglamento del Congreso para que las sesiones virtuales queden completamente autorizadas en casos de emergencia como el que estamos viviendo en este momento producto de la pandemia.